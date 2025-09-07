به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان از وضعیت خدمات‌رسانی در جایگاه‌های عرضه سوخت، از صدور دستورات صریح برای بهبود وضعیت موجود، افزایش سهمیه روزانه، ارتقای فرآیند توزیع و تشدید نظارت‌ها خبر داد.

وی تصریح کرد: در صورت تداوم نابسامانی‌ها، تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری همچون اعمال جریمه‌های سنگین، لغو مجوز فعالیت جایگاه‌های متخلف و معرفی به مراجع قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فرماندار چابهار با اشاره به بازدید‌های میدانی مستمر و برگزاری جلسات روزانه، افزود: برخی جایگاه‌های عرضه سوخت احضار و ملزم به ارائه تعهد کتبی برای افزایش ساعات کاری، بهبود کیفیت خدمات و رعایت دقیق ضوابط شده‌اند و عملکرد آنها به‌طور روزانه توسط تیم‌های بازرسی رصد خواهد شد.

وی همچنین با هشدار به مسوولان مرتبط به‌ویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار و کارگروه نظارت بر سوخت تأکید کرد: هر مدیر یا مسوولی که در انجام وظایف خود ناتوان باشد یا در برابر تخلفات سکوت کند، در جایگاه مدیریتی خود باقی نخواهد ماند و با افراد متخلف یا کوتاهی‌کننده طبق قانون برخورد جدی صورت می‌گیرد.