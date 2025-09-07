به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در پی غرق شدن دو نفر از هموطنان در سد مهاباد، معاون حفاظت و بهره‌برداری این شرکت در گفتگوی خبری صدا و سیمای مرکز مهاباد، ضمن ابراز تاسف، آمار غرق شدگی در سد‌ها و تاسیسات آبی استان را از ابتدای سال ۱۳ نفر اعلام و در این خصوص اظهار داشتند: متاسفانه بدلیل عدم توجه به تابلو‌های نصب شده و اطلاعیه‌ها صادره از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که بطور مستمر از سوی صدا و سیما و در بستر فضای مجازی پخش شده، باز هم شاهد غرق شدن تعدادی از جوانان استان در سد‌ها هستیم.

معاون حفاظت و بهره‌برداری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید داشت: از عموم مردم خواهشمندیم از شنا کردن در سد‌ها و تأسیسات آبی استان که به لحاظ عملکرد بسیار متفاوت‌تر از محیط‌های قابل شنا هستند، خودداری نمایند و به هشدار‌های این شرکت در خصوص ممنوعیت شنا دقت نموده تا شاهد داغدار شدن خانواده‌ها و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.