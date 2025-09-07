به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, زینب عبادی مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: سرعت عملکردی و تردد وسایل نقلیه باری و همچنین سهم قابل توجهی از مجموع تصادفات فوتی بزرگراهی موجب اهمیت بالای رعایت ایمنی در این بزرگراه است. طبق آمار این مسیر در ۲۰ درصد از تصادفات فوتی بزرگراه‌های تهران سهم دارد.

وی افزود: شناسایی نقاط حادثه خیز و دارای پتانسیل تصادف و رفع آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به این منظور و در راستای کاهش تصادفات و ارتقای سطح ایمنی یکی از اصلی ترین کریدورهای ارتباطی شهر تهران، مطالعات ایمن سازی بزرگراه مذکور در مسیرهای تندرو و کندرو در مسیرهای رفت و برگشت در دستور کار اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک قرار گرفت.

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک ادامه داد: پس از بازدیدهای کارشناسی با حضور نمایندگان اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک، معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ و بهره‌مندی از ظرفیت مشاور ترافیکی ضمن برداشت و تحلیل وضع موجود ، شناسایی کمبودها و تهیه و تکمیل طرح‌های ایمن‌سازی ابلاغ شد.

عبادی گفت: اجرای این طرح ها می‌تواند اقدام بسیار موثری در راستای بهبود زیرساخت‌های ترافیکی و ارائه خدمات به شهروندان باشد.