به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر سیزدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه گفت: این همایش علمی و تخصصی در محور‌های امنیت آبی، حقوق آبی پایین دست، و دیپلماسی آب، سازه‌های هیدرولیکی و حفاظت رودخانه‌ها، آبگیری از رودخانه ها، مخازن و دریاچه‌ها، سیلاب در رودخانه‌ها، محیط زیست رودخانه‌ها و تالاب‌ها و کاربرد GIS, RS, CFD و هوش مصنوعی در مهندسی رودخانه برگزار می‌شود.

دکتر علی شهبازی با اشاره به اینکه این سمینار به منظور تبادل اطلاعات و ارائۀ نتایج آخرین دستاورد‌های تحقیقاتی در زمینۀ مهندسی رودخانه برگزار خواهد شد، ادامه داد: استادان، پژوهشگران، محققان، صاحب نظران دانشجویان و علاقمندان در حوزه مهندسی رودخانه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به نشانی https://ireconf۱۳.scu.ac.ir/fa/ مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار پانزدهم آبان ماه سال جاری است، بیان کرد: سیزدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه هفتم تا نهم بهمن ماه امسال در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.