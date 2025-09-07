به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طبق بررسی الگو‌های دمایی، از امروز تا اواسط هفته جاری تغییرات چندان محسوسی در دمای هوای استان روی نخواهد داد. اما از اواخر هفته جاری بتدریج شاهد آغاز روند کاهشی دما در آذربایجان غربی خواهیم بود که تا اوایل هفته آینده ادامه یافته و بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس از مقادیر دما‌های بیشینه در سطح استان کاسته خواهد شد.

دمای بیشینه ارومیه دیروز به ۳۲ درجه سلسیوس رسید و پیش بینی می‌شود طی اوایل هفته آینده و بطور موقتی به حدود ۲۷ درجه سلسیوس کاهش یابد.

گفتنی است این کاهش دما موقتی بوده و از اواسط هفته آینده، روند تغییرات دمایی مجدداً افزایشی خواهد شد.