همزمان با تشدید حملات رژیم اسراییل به غزه، سرکوب مخالفان رژیم صهیونیستی در انگلیس نیز شدت گرفته و پلیس انگلیس دست کم ۴۲۹ نفر از مخالفان نسل کشی فلسطینیان را با برچسب حمایت از تروریسم و در میان موج اعتراض‌های شدید مردمی دستگیر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس انگلیس اعتراف کرد که برای دستگیری انبوه حاماین گروه اقدام برای فلسطین ناچار شده است پلیس محلات را فرابخواند. حکومت انگلیس گروه «اقدام برای فلسطین» را گروه تروریستی اعلام و اضافه کرده است هر کس از این گروه حمایت کند جرم کیفری با مجازات تا ۱۴ سال زندان مرتکب شده و دستگیر و مجازات خواهد شد.

گروه اقدام برای فلسطین می‌گوید دو سال تظاهرات هفتگی برای توقف نسل کشی فلسطینیان و پایان دادن به صدور جنگ افزار برای اسراییل نشان داد دولت هیچ توجهی به خواست اکثریت مردم ندارد بنا بر این باید خود دست به اقدام عملی بزنیم.

این گروه با تجمع برابر شرکت‌های جنگ افزار سازی رفت و آمد کارکنان این شرکت‌ها را مختل می‌کنند و روی در و دیوار این شرکت‌ها و دیگر شرکت‌های حامی رژیم اسراییل رنگ قرمز می‌پاشند، آب حوضچه و آب نمای سفارت آمریکا را با رنگ سرخ کردند و اقداماتی از این قبیل که حرکتی عملی در حمایت از حقوق فلسطینیان نامیده شده است.

سازمان‌دهندگان تظاهرات امروز از مردم خواستند هزار نفر داوطلب شوند و با در دست داشتن نوشته «من با نسل‌کشی مخالفم. من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم.» در برابر پارلمان انگلیس مخالفت خود را با نسل کشی فلسطینیان نشان دهند، اما می‌گویند برغم تاکید پلیس به دستگیری آنان حدود هزار و پانصد نفر برای این کار داوطلب شدند.

سازمان دهندگان تظاهرات ضد صهیونیستی در واکنش به ادعای پلیس که به مامورانش حمله و تعدی شده می‌گویند خشونت یا تعدی در تجمع مسالمت آمیز را فقط از نیرو‌های پلیس دیدیم. با احتساب دستگیری‌های امروز پلیس انگلیس در کمتر از یک ماه اخیر بیش از هزا و صد نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی آنان را با برچسب حمایت از تروریسم دستگیر کرده است. برخی از افراد دستگیر شده معلول و ویلچری و برخی نیز بیش از هفتاد سال سن دارند.

حامیان حقوق فلسطینیان این میزان سرکوب و حجم دستگیری صلح طلبان را در یک ماه کم نظیر و اقدام شرم آور دولت و پلیس انگلیس دانستند و دولت خواستند به جای سرکوب مخالفان نسل کشی فلسطینیان، به خواست اکثریت مردم گوش فرا دهد و ارسال بمب و جنگ افزار به اسراییل را متوقف کند.