بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶۵۴ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۵۲۰ کیلووات ساعت برق در روز پانزدهم شهریور بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۶۴۱ میلیون و ۷۸۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۲۸ میلیارد ریال را به همراه داشت.

همچنین در این روز ۶۷۲ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق آزاد نیز در این روز میزبان دادوستد ۳ میلیون و ۵۲۱ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس به شکل سلف بود، این معامله نیز به ثبت ارزشی برابر ۲۲۰ میلیارد ریال در بازار برق انجامید.