امیر محمد نظرپور افزود: دامداران شهرستان‌های اطراف و خارج استان که وارد مراتع بکر الیگودرز می‌شوند به شدت مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: اجازه ورود دامداران غیرمجاز به مراتع الیگودرز داده نخواهد شد و دامداران و عشایر باید پروانه چرای دام خود را تمدید کنند.

نظر پور با اشاره به اهمیت عملیات کپه‌کاری در مراتع گفت:سالانه مقدار زیادی از مراتع بر اثر آتش‌سوزی طعمه ی آتش سوزی می شود که این حوادث، باید با تلاش‌های انجمن مرتعداری کاهش یابد.

وی با اشاره به ۳۷ طرح مرتعداری فعال در الیگودرز با تولید سالانه ۲۵ میلیون تن علوفه افزود:سالانه در کشور ۷۴۲ هزار تن تولید از مراتع انجام می شود و در الیگودرز هم بیشتر گونه‌های گیاهی مرتعی از جمله گیاهان گون وجود دارد.

۹۸۱ هزار خانوار با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر در کشور از طریق درآمدهای حاصل از مراتع امرار معاش می‌کنند.