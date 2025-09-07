پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی در نشست کمیته فنی تجاری با حضور پیمانکاران و مدیران فنی، اجرای سریعتر طرحهای فیبر نوری و ارائه خدمات باند پهن به مشترکان را مهمترین اولویت مخابرات استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست کمیته فنی تجاری مخابرات منطقه آذربایجان غربی با محوریت تکمیل طرحهای توسعه فیبر نوری در سطح استان و واگذاری سرویسهای باند پهن به مشتریان برگزار شد.
بهمن اسمعیلزاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، در این نشست که با حضور پیمانکاران توسعه فیبر نوری، معاونان، مدیران و روسای حوزههای فنی و ستادی برگزار شد، بر اتمام هرچه سریعتر طرحهای نیمهتمام تأکید کرد و خواستار راهاندازی و تحویل سرویس به مشتریان شد.
وی عزم راسخ، جدیت و تلاش بیشتر در فعالیتهای مخابراتی را ضروری خواند و افزود: طرحهای مخابراتی نباید به دلیل سهلانگاری یا فرآیندهای اداری متوقف بمانند.
اسمعیلزاده، اجرای طرح SWAP (نوسازی زیرساخت مخابراتی با جایگزینی تجهیزات فرسوده و قدیمی) را به عنوان مهمترین اولویت برای تکمیل پروژههای مخابراتی منطقه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: باید زمان را به بهترین شکل مدیریت کرده و سرویسهای باند پهن را به مشتریان واگذار کنیم.
وی در ادامه با اشاره به کمبود منابع، افزود: در شرایط کنونی، تنها ابتکار و خلاقیت کارکنان میتواند راهگشا باشد و با برنامهریزی دقیق و حضور مستمر در محل کار، این پروژهها را به پایان برسانیم.
در این جلسه اداره برنامهریزی نیز گزارشی از شاخصهای عملکردی حوزههای مختلف را ارائه و همچنین پیمانکاران و مدیران حاضر با بررسی مشکلات پیشروی پروژهها، پیشنهادات لازم برای اجرای بهتر آنها را مطرح کردند.