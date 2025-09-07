پخش زنده
استاندار کرمانشاه بر اهمیت نقش تجار مرزنشین در توسعه صادرات کشور و ضرورت رفع موانع مرزی برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و عراق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار هیأت بازرگانی و اقتصادی سلیمانیه عراق که با حضور رئیس اتاق بازرگانی استان و مشاور و دستیار استاندار در امور عراق برگزار شد اظهار کرد: تجار مرزنشین ستونهای اصلی صادرات کشور هستند و تمام تلاش ما این است که مسائل و موانع پیش روی آنان در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
استاندار کرمانشاه افزود: برای توسعه و تقویت روابط تجاری، نیازمند حل مشکلات مرزی و تسهیل در ترددها هستیم و در همین راستا نشستهایی با حضور فعالان اقتصادی در ایران، عراق و مناطق مرزی برگزار خواهد شد.
به گفته مدیریت ارشد استان، بالاترین خدمت مسئولان به صادرات، حفظ حرمت و جایگاه تاجران است و این اصل باید سرلوحه اقدامات همه دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
حبیبی با اشاره به مأموریت ویژهای که به مدیرکل گمرک استان سپرده شده است، خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با تسهیل صادرات و رفع مشکلات گمرکی در اولویت قرار دارد و انتظار میرود با همکاری دو طرف، این مسائل بهصورت عملیاتی و اجرایی پیگیری شود.
در این نشست، رئیس هیأت بازرگانی و اقتصادی سلیمانیه عراق با تأکید بر اشتراکات گسترده دینی، فرهنگی و اجتماعی میان مردم ایران و عراق گفت: این پیوندها میتواند پشتوانهای ارزشمند برای رفع موانع و افزایش سطح مبادلات تجاری میان دو کشور باشد.
وی بر ضرورت تسهیل تردد در مرزها، توسعه زیرساختهای تجاری و تقویت همکاریهای مشترک تأکید کرد.
طرف عراقی ضمن ابراز علاقهمندی به گسترش روابط اقتصادی با ایران، خواستار ایجاد سازوکارهای پایدار در حوزههای حملونقل، سرمایهگذاری، نمایشگاههای تخصصی و تبادل تجارب اقتصادی شد.