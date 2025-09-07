پخش زنده
امروز: -
مسابقات دستجات آزاد اسکیت کراس در بخش پسران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابتهای دستجات آزاد اسکیت کراس در بخش آقایان به میزبانی اصفهان برگزار شد.
در این رقابتها بیش از ۱۵۰ ورزشکار از پانزده استان کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند تا در پایان برترینهای هر کدام از این ردههای سنی مشخص شوند.
نفرات برتر به شرح زیر است؛
بخش آقایان:
رده سنی ۲۰۱۸:
نفر اول: محمدامین محسنی (اصفهان)
نفر دوم: مهیار ایزانلو (خراسان شمالی)
نفر سوم: آرمان صادقی (اصفهان)
ردهسنی ۲۰۱۷:
نفر اول: سیدمهبد حسینینیا (خراسان رضوی)
نفر دوم: امیرعباس قنبری (اصفهان)
نفر سوم: سام ستونه (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۶:
نفر اول: محمدصدرا قنبری (خراسان رضوی)
نفر دوم: آریا اکرمی (خراسان رضوی)
نفر سوم: پارسا حاجیپور (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۵:
نفر اول: رادمهر یوسفی (اصفهان)
نفر دوم: سیدمحمدعرفان فاطمی (اصفهان)
نفر سوم: رادمهر رئیسی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۴:
نفر اول: امیرعلی عسکریجزیی (اصفهان)
نفر دوم: محمد جهانگیری (اصفهان)
نفر سوم: ماهور مهدوی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۳:
نفر اول: محمدطاها مرتاض (خراسان رضوی)
نفر دوم: محمدمهدی حسینی (اصفهان)
نفر سوم: امیرحسین شهمرادی (خراسان جنوبی)
رده سنی ۲۰۱۲:
نفر اول: محمدامین حقشناس (اصفهان)
نفر دوم: محمدعلی ایزانلو (خراسان شمالی)
نفر سوم: سیدمحمد طاهاحسینی (خراسان رضوی)
رده سنی ۲۰۱۱:
نفر اول: یونس علاقهبندیان (اصفهان)
نفر دوم: سبحان طاهری (اصفهان)
نفر سوم: امیرصالح مبشر (خراسان شمالی)
رده سنی ۲۰۰۹-۲۰۱۰:
نفر اول: محمدرضا سید حسینی (اصفهان)
نفر دوم: علیرضا جنابی (قم)
نفر سوم: امیرعلی زارچی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸:
نفر اول: یوسف علاقهبندیان (اصفهان)
نفر دوم: مصیب آشتی (خراسان رضوی)
نفر سوم: محمدصادق قربانی (اصفهان)
رده سنی ۲۰۰۶ به پایین:
نفر اول: یونس آقادادی (اصفهان)
نفر دوم: جواد زاهدی (خراسان رضوی)
نفر سوم: مهدی عباسزاده (خراسان رضوی)