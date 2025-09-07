والیبالیستهای قهرمان جهان از سربازی معاف شدند
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از معافیت والیبالیستهای قهرمان جهان از خدمت سربازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سردار رحمان علیدوست در این باره اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیستهای جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافرازدر صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان میتوانند از معافیت سربازی بهرهمند شوند.
وی گفت: قهرمانان بازیهای المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازیهای آسیایی در رشتههای تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک و مقامهای اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش وجوانان با موافقت ستادکل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند.