به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، استانداری نیمروز افغانستان امروز از بازگشایی «پل ابریشم» در امتداد گذرگاه مرزی «میلک» میان افغانستان و ایران خبر داد و افزود: این گذرگاه مرزی حدود یک هفته قبل از سوی نیرو‌های جمهوری اسلامی ایران مسدود شده بود که با مذاکرات مسئولان دو کشور پس از یک هفته بازگشایی شد.

استانداری نیمروز بدون اشاره به علت مسدود شدن این گذرگاه تصریح کرد: هم اکنون پل ابریشم به روی هرگونه رفت و آمد وسایل نقلیه باز است. در این خبرنامه آمده است: مقامات ایرانی گفته‌اند برای هماهنگی بهتر، حل مشکلات مرزی و گسترش تجارت بین دو طرف تلاش می‌کنند.

پل ابریشم در گذرگاه مرزی «میلک» یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان است که روزانه وسایط نقلیه زیادی از این گذرگاه عبور و مرور می‌کند.