عضو کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی از ورود جدی مجلس به موضوع کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی در کنکور سراسری ۱۴۰۴ خبر داد.

ورود مجلس به موضوع کاهش ظرفیت پزشکی و دندان‌پزشکی در کنکور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش چشمگیر ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف بود در سال جاری تعداد ۱۵۴۴۲ دانشجوی پزشکی و ۲۸۲۶ دانشجوی دندان‌پزشکی پذیرش کند، اما ظرفیت اعلام‌شده حدود ۲۵۰۰ نفر کمتر از میزان مصوب است.

وی این اقدام را تخلف آشکار وزارت بهداشت دانست و افزود: چنین تصمیمی مغایر با قانون و برخلاف منافع ملی است. علاوه بر کاهش ظرفیت کلی، توزیع ظرفیت‌ها نیز به‌صورت کاملاً نامتوازن انجام شده است. در حالی که در سال‌های گذشته ظرفیت بومی متعهد خدمت میان همه استان‌ها توزیع می‌شد، امسال این ظرفیت فقط به پنج استان اختصاص یافته و ظرفیت پذیرش در ۲۶ استان دیگر کاهش یافته است.

نتاج با اشاره به کمبود پزشک و دندان‌پزشک در مناطق محروم گفت: این تصمیم باعث تشدید نابرابری‌ها در آینده خواهد شد.

وی همچنین از تغییرات غیرمنطقی ظرفیت در استان‌ها خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها شاهد کاهش ۴۰ درصدی و در برخی دیگر افزایش بیش از ۴۳۰ درصدی ظرفیت هستیم که این شیوه توزیع غیرکارشناسی، نظام آموزش پزشکی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

نماینده بابل تأکید کرد: مجلس اجازه نخواهد داد حقوق دانش‌آموزان و مردم در مناطق محروم پایمال شود و از همه ابزارهای نظارتی خود برای الزام وزارت بهداشت به اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.

وی در پایان گفت: عدالت آموزشی یک شعار نیست، بلکه حقی است که باید برای همه دانش‌آموزان در سراسر کشور تأمین گردد.