استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مدیریت بخش گردشگری سلامت با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در یکی دیگر از برنامههای یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی که با موضوع «گردشگری سلامت و بررسی چالشهای شهرک صنعت خیام» برگزار شد، افزود: تامین زیرساختها و حل چالشهای بخش گردشگری سلامت از طریق کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده استانداری و ارتباط با مجموعههای اقتصادی مرتبط، در حال پیگیری و مدیریت است.
وی ادامه داد: در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بحث گردشگری سلامت، هزار و ۶۰۰ نفر به عنوان کارگزار حوزه گردشگری سلامت ساماندهی شدند تا به گردشگران سلامت خدماترسانی کنند.
این مسئول تاکید کرد: کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده استانداری خراسان رضوی پیگیر است تا با برگزاری نشستی با مجموعههای اقتصادی مرتبط با موضوع گردشگری سلامت، چالشهای این حوزه را احصا و مدیریت کند.
تبدیل خراسان رضوی به قطب تحول دیجیتال
رییس کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده در استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشروی جهان به سمت اقتصاد دیجیتال، گفت: در همین راستا شناسایی فرصتها و چالشهای جذاب برای مدیریت انبارداری، کاهش هزینهها و چالشها و نیازهای استان در دستور است تا با تحقق این موارد استانی، داده محور باشیم.
مسعود مظلوم با بیان اینکه این تحول در بخشهای مختلف آموزش، دانش، سلامت و امنیت خراسان رضوی رخ خواهد داد، افزود: کارگروه تحول دیجیتال، این فرآیندها را با حمایت از دانشبنیانها و صنایع مرتبط دنبال میکند.
وی با تاکید بر نهادینه کردن تحول دیجیتال، خواستار تبدیل خراسان رضوی به قطب تحول دیجیتال در شرق کشور شد.