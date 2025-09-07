به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان از رشد ۱۱۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی استان خبر داد و گفت که در پنج ماهه نخست سال جاری، ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

غلامرضا سالاری در ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه این حوزه گفت: استان کرمان در پنج ماهه نخست امسال موفق به جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده که نسبت به سال گذشته با ۱۰۴ میلیون دلار، رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و ابتکار «سه‌شنبه‌های سرمایه‌گذاری» افزود: در این نشست‌ها، استاندار، معاون اقتصادی و مدیران دستگاه‌های مرتبط، مشکلات سرمایه‌گذاران را به صورت مستقیم بررسی و حل‌وفصل می‌کنند.

سالاری از تشکیل کمیته امنیت سرمایه‌گذاری استان کرمان برای نخستین بار در کشور و تهیه اطلس سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی و معرفی شده است.