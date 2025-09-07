رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: هوشمندسازی مالی زمینه صیانت از دارایی‌های شهرداری ارومیه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛توماج وحیدافشار در صحن شورای اسلامی شهر ارومیه، با اشاره به اهمیت حسابرسی و نظارت بر عملکرد مالی سازمان‌ها و مناطق شهری شهرداری، اظهار داشت: هوشمندسازی سیستم مالی شهرداری زمینه شناسایی تخلف در بدو انجام را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: شناسایی تخلفات در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه حفاظت از دارایی‌های شهرداری را سبب می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در مجموعه شهرداری افزود: با اجرای کامل فرآیند هوشمندسازی در سیستم‌های مالی، امکان دسترسی سریع‌تر به اطلاعات و گزارشات مالی فراهم می‌شود و این امر نقش بسزایی در ارتقاء اعتماد عمومی به عملکرد شهرداری دارد.

وحیدافشار خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، بخشی از چالش‌های مالی شهرداری، ناشی از نبود سامانه‌های یکپارچه و نظارت مستمر بوده است که با اجرای طرح‌های هوشمندسازی، می‌توان از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کرد.

رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار امیدواری کرد با تداوم نظارت دقیق، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و همراهی تمامی بخش‌های شهرداری، شاهد ارتقای سلامت اداری و مالی در سطح شهرداری ارومیه باشیم.