به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر طراز کار مدیر بودجه برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه شیراز گفت: این اجلاس برای اولین بار با همکاری و میزبانی دانشگاه شیراز وموسسه استنادی علوم جهان اسلام برگزار شد.

دکتر طراز کار افزود: در این اجلاس نمایندگان مراکز آموزش عالی اقلید، دانشگاه هنر و پارک علم و فناوری، دانشگاه هرمزگان و وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند تا در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی و بودجه‌ای دانشگاه‌ها و پیشنهادات دانشکده‌های زیر مجموعه برای سال تحصیلی پیش رو تصمیم گیری کنند.

به گفته وی این گردهمایی دوبار درسال برای اتخاذ تصمیمات جدید برگزار می‌شود.