نماینده مردم غرب مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌ای زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای ارزیابی خسارت صنایع تشکیل شده، اما هنوز بسیاری از واحد‌ها چشم‌انتظار پرداخت غرامت‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم غرب مازندران گفت: بیشترین خسارت ناشی از ناترازی انرژی متوجه صنایع است اگر این بخش‌ها حمایت نشوند تولید کشورزمین‌گیر می‌شود.

حسینی افزود: درقانون مالیات‌ها ظرفیت‌هایی برای جبران خسارت دیده شده، اما سؤال اینجاست که آیا این ظرفیت‌ها به موقع و عملیاتی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد یا خیر؟

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است، اما مطالبه اصلی صنایع این است چه زمانی غرامت به دستشان خواهد رسید.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت مسئولیت تهیه گزارش‌های دقیق را برعهده دارد و خوشبختانه روند ارزیابی‌ها آغاز شده است.

اوخاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها ظرفیت مناسبی پیش‌بینی شده تا بنگاه‌های خسارت‌دیده بتوانند بخشی از این زیان‌ها را به عنوان هزینه منظور کنند و از این طریق فشار مالی بر صنایع کاهش یابد.

حسینی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های خسارت ناشی از ناترازی انرژی، بخش برق و صنایع وابسته است، مجلس و دولت مصمم‌اند با استفاده از ابزار‌های قانونی و مالی، خسارت این صنایع را جبران کنند.

وی گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و به‌طور مستمر درحال پیگیری است تا حق صنایع کشور در شرایط سخت نادیده گرفته نشود.