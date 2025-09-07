پخش زنده
رییس پارک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: خراسان رضوی، مقصد اول گردشگری سلامت در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حمیدرضا رحیمی در یکی از برنامههای یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی با موضوع «گردشگری سلامت و بررسی چالشهای شهرک صنعت خیام» با حضور استاندار خراسان رضوی، افزود: حوزه گردشگری سلامت جزو بخشهای قابل تحول در استان است و بی تردید خراسان رضوی، مقصد اول گردشگری سلامت در کشور است و تهران با اختلاف بعد از مشهد قرار میگیرد.
او ادامه داد: با این حال مقاصد گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی به ایران ختم نمیشود، اما پزشکان ایرانی در کشورهایی مانند ترکیه و تاجیکستان محور ارایه خدمات گردشگری سلامت هستند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: گردشگری سلامت را میتوان در بخشهایی مانند جراحی زیبایی، ناباروری و اقدامات دندانپزشکی تعریف کرد.
به گفته او، نرخ گردشگری سلامت در ایران به دلیل شرایط اقتصادی بسیار پایین است؛ بر این اساس اگر روی این مزیت تمرکز بیشتری صورت گیرد، دستاورد کشور از محل گردشگری سلامت بیشتر خواهد شد.
رحیمی یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تعداد مراجعهکنندگان به مراکز گردشگری سلامت در خراسان رضوی از ۲۷ هزار نفر به ۸۲ هزار نفر رسیده، اما درآمد حاصل از آن رشد زیادی نداشته است.
وی افزود: داده مشخصی در خصوص مراجعهکنندگان سرپایی به مراکز درمانی در حوزه گردشگری سلامت خراسان رضوی وجود ندارد؛ زیرا اغلب گردشگران به مطبها مراجعه میکنند.
رییس پارک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: بیمارستانهای رضوی، چشم بینا و امام رضا (ع) سه مرکز با بالاترین مراجعه کننده در حوزه گردشگری سلامت هستند.
رحیمی گفت: پارسال درآمد خراسان رضوی از محل گردشگری سلامت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که میتوان با تقویت زیرساختهای این بخش این میزان درآمد را به بیش از دو همت رساند.
وی توسعه زیرساختهای بخش گردشگری سلامت در خراسان رضوی را ضروری دانست و افزود: راهاندازی پروازهای مستقیم به «هرات، منامه و دوشنبه»، راه اندازی مارکت پلیس (بازار آنلاین) گردشگری و کال سنتر (تلفن ۲۴ ساعته) در این بخش ضروری است.