به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید مظلومیان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: پذیرفته‌شدگان نهایی دکتری دانشگاه پیام نور، لازم است با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ شهریورنسبت به ثبت نام غیرحضوری خود اقدام کنند.

مظلومیان افزود: پذیرفته شدگان پس از ورود به سامانه در مهلت اعلام شده و مطالعه صفحه ورودی، می‌توان با استفاده از شناسه کاربری و گذرواژه‌ها توضیحات صفحه فوق، وارد سامانه آموزشی گلستان شوند.

وی تاکید کرد: دانشجویان ضمن مطالعه دقیق فایل راهنمای ثبت نام، پس از ورود به سامانه، اقدام به بارگذاری مدارک اعلامی و مراحل پذیرش را تکمیل کنند.

همچنین دانشجویان می‌توانند پس از تکمیل مراحل ثبت نام غیرحضوری، از تاریخ ۲۲ تا ۳۱ شهریورماه نسبت به ثبت نام حضور و انتخاب واحد اقدام کنند.

گفتنی است دانشگاه پیام نور در ۷۵ رشته محل در مرکز تحصیلات تکمیلی تهران و مراکز استان‌ها اقدام به جذب دانشجوی دکتری می‌کند.