معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از کسب جایگاه دوم شورای فنی استان کرمانشاه در میان شوراهای فنی استان‌ها در سال ۱۴۰۳، بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های عملکردی ۸ گانه اعلام‌شده توسط معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، دبیر شورای فنی استان و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: کسب جایگاه دوم در میان شوراهای فنی استان‌ها یک موفقیت بزرگ برای استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی افزود: این اتفاق خوب بیانگر تعهد، مسئولیت‌پذیری، تلاش مستمر و همدلی و همراهی دستگاه‌های عضو شورای فنی استان در مسیر ارتقای کیفیت و دستیابی به اهداف توسعه‌ای است که جای قدردانی دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: همچنین شورای فنی استان در زمینه شاخص تعداد تشکیل جلسات و تعداد دستورکارها در رتبه دوم کشور و در شاخص تعداد مصوبات در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است.

نجفی گفت: همچنین کارگروه نظارت شورای فنی استان رتبه نخست کارگروه‌های نظارت در سطح کشور در شاخص برگزاری تعداد جلسات را کسب کرد. کارگروه پیمان به لحاظ تعداد جلسات در رتبه دوم کشور و در حوزه دستورکارها در رتبه چهارم کشور قرار گرفت.

همچنین در شاخص تعداد موارد حل اختلاف بررسی‌شده و تعداد بررسی و پاسخگویی به استعلامات در رتبه ۵ کشور ایستاد.

وی گفت: در مجموع در ۶ شاخص از ۸ شاخص ارزیابی عملکرد شورای فنی استان و کارگروه‌های زیرمجموعه آن جزو ۵ استان برتر کشور قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: این موفقیت در حالی رقم خورده است که شوراهای فنی ۱۴ استان کشور فاقد رتبه در میان ۵ استان برتر بوده‌اند.

وی با تجلیل از سطح دانش فنی اعضای کارگروه عنوان کرد: مباحث مطرح‌شده در کارگروه از یک چهارچوب مناسب برخوردار هستند و اغلب اعضا از چهره‌های صاحب‌نظر و مشاورانی خبره در سطح کشور هستند.

نجفی گفت: امیدواریم با کار و تلاش بیشتر شاهد ارتقای هرچه بیشتر شورای فنی استان باشیم.

در این نشست گزارشی از کارگروه پیمان و ضوابط فنی ارائه و پرونده‌های مطرح‌شده در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارشی از عملکرد شورای فنی استان در سال ۱۴۰۳ ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.