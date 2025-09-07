پخش زنده
اندیشمند و فعال سیاسی ایتالیایی در جمع مدیران برنامه ساز رادیویی گفت: نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لورنزو ماریا پاچینی در نشست بررسی مسائل فلسطین راهبردهای انعکاس رسانه آن و حمایت رسانهای از جریان جهانی مقاومت که در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد، رسانهها باید درباره حقایق فلسطین روشنگری کنند.
این فعال و حامی سیاسی بینالمللی در حوزه مقاومت و فلسطین افزود: از این دعوت گرم سپاسگزارم. صحبتهای من به عنوان نگاه مردم ایتالیا است. احزاب و مسوولان ایتالیایی درباره ایران مثبت فکر نمیکنند؛ نگاه بد نسبت به ایران به دلیل اسلامی بودن نیست. ما در ایتالیا گروههای مسلمان داریم، اما این نگاه برگرفته از جدایی دین از سیاست است و این از موضوعاتی است که آنان توجه دارند.
وی افزود: تمرکز آنان در مباحث مادیگرایی است و از مباحث معنوی دور هستند. این سیستم ایران دقیقا مخالف سیستم مادیگرایی دنیا و براساس انسانیت است و ایران برخلاف سیستمهای فاسد که غربیها از آن پیروی میکنند، حرکت میکند.
این دکترای فلسفه سیاسی توضیح داد: براساس این نگاه میتوان فهمید که بحث فلسطین و غزه چیست و براساس همین نگاه انسانی ایران با حقایق روبهرو میشویم.
پاچینی تاکید کرد: نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است و نشان میدهد سیستمهای غربی و به خصوص اسرائیل به مردم فلسطین ظلم و جنایت میکند. در جوامعی مثل ایران که با رسانه درگیر است میتوان با پخش حقایق غزه روشنگری کرد و رسانهها نقش مهمی در این باره دارند.
وی افزود: همانطور که میدانید غرب در بحث اطلاعات و ارتباطات قوی است و آنان با ایجاد جنگهای روانی، واقعیتها را تحریف میکنند و ما باید در برابر این تحریفها پیشی بگیریم و جلوی این جریان بایستیم.
وی گفت: آنچه در هفتم اکتبر در اتفاق افتاد به اعتقاد غربیها سرمنشا آغاز اتفاقات فلسطین بود، اما اینگونه نبوده است. غرب، حماس را به عنوان یک گروه تروریستی مطرح کرد که هفتم اکتبر دست به اقداماتی زده و آنان این بحث را برجسته کردند. اسرائیل، اما در ادامه مردم عادی را مورد هدف قرار دادو سپس به لبنان رسید.
این فعال سیاسی ایتالیایی گفت: اسرائیل گروه حماس و حزب الله را جدا از مردم دانست و سعی کرد در این راه بین مردم و این گروهها تفرقه ایجاد کند. در ادامه کشتار مردم عادی شروع شد و مردم فلسطین و خیلی از مردم کشورهای دیگر که برای بحث کمکهای بشردوستانه در فلسطین بودند مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
پاچینی ادامه داد: مشکل این بود وقتی مردمی را مورد هدف قرار میدادند که ربطی به محور مقاومت نداشتند و شاید خیلی از آنان حامی حماس نبودند، اما قربانی اسرائیل شدند. در ادامه مردم دنیا به حمایت از فلسطین پرداختند.
وی افزود: این رژیم سعی کرد نقل رسانهای اتفاقات رخ داده در فلسطین را منحرف کند، اما موفق نشدند و مردم در سراسر دنیا از فلسطین حمایت کردند.
وی افزود: وقتی حمایت مردم دنیا از فلسطین زیاد شد سعی کردند روی افکار افراد حامی فلسطین کار کنند تا واقعیت را تحریف کنند. خیلی از افراد مهم و فعالان مجازی که اعتقاد زیادی به این مسائل نداشتند با تفکرات مختلف از مردم فلسطین حمایت کردند و این حمایتها برای فلسطین مهم بود و با روشنگری این افراد، افکار عمومی آگاه شد.
پاچینی تصریح کرد: حمله به ایران دامنه جنگ را گسترده کرد و این موجب شد دنیا بفهمد این جنگ در حال گسترش است. سعی کردند خود را در این حمله قربانی نشان دهند؛ میخواستند جلوه بدی از ایران نشان دهند.
وی افزود: اسرائیل خواسته همواره نشان دهد ایران بخشی از مشکل است و برای همین به ایران حمله کرد. به عنوان یک استاد دانشگاه نمیتوانم درباره خیلی از موضوعاتی که در ایران رخ میدهد صحبت کنم، زیرا بازخواست میشوم و رسانههای غربی چه در شرایط جنگی در مسائل فرهنگی و سیاسی سعی میکنند چهره ایران را بد نشان دهند.
این استاد ایتالیایی عنوان کرد: اساس و پایه کشورهای غربی براساس صهیونیستها بنا شده و کنترل میشود برای همین ما برای صحبت درباره آنان، آزاد نیستیم. وقتی نخست وزیر در هر کشوری انتخاب میشود بعد از انتخاب به تل آویو میرود و وقتی ما درباره اسرائیل بخواهیم در دانشگاه حرف بزنیم سریع پلیس میآید.
پاچینی گفت: در مسئله هفتم اکتبر اجازه نداریم بیان کنیم که مسبب همه این اتفاقات اسرائیل است. شما میتوانید علیه هر مسئلهای اظهار نظر کنید، اما نمیتوانید به مسئله اسرائیل اشاره کنید. وقتی در دانشگاه علیه اسرائیل صحبت میکنید ۶ ماه اجازه تدریس نخواهید داشت و این یکی از محدودیتها است.