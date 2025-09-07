به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت السلام والمسلمین سید احمد میرشریفی گفت: در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید و الا مقام گیلان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش کومله، شهدای گمنام، سردار سلیمانی و آیت الله رئیسی، ۱۵۱ بسته حمایتی بین خانواده‌های کم برخوردار بخش کومله لنگرود توزیع شد.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها شامل ماکارونی، حبوبات، روغن، کنسرو، مواد شوینده و لبیات هستند، افزود: برای تهیه این بسته‌ها، در مجموع بیش از ۱۴۰ میلیون تومان هزینه شد.