مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا گفت: جشنوارههای امام رضا (ع) در دوره جدید با نگاه تازهای به نسل جوان بازطراحی و بخشهای اختصاصی برای آنان پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرشید فلاح لالهزاری گفت: نسل جوان خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان از مهمترین مخاطبان فعالیتهای فرهنگی ما بوده و بر همین اساس تلاش کردهایم جشنوارههای امام رضا (ع) بیش از گذشته با نیازها و دغدغههای این دو نسل همخوانی داشته باشد.
فلاح لالهزاری افزود: در همین راستا، بخشهای ویژه دانشآموزی و دانشجویی در جشنوارهها طراحی و پیشبینی شده است تا مشارکت مستقیم و خلاقانه جوانان در این عرصه فراهم شود.
وی تصریح کرد: جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) در دو دهه گذشته نشان داده است میتواند بستری گسترده برای مشارکت نهادهای علمی، فرهنگی و هنری کشور باشد. ما در بنیاد میخواهیم با راهاندازی دبیرخانه، فعالیتهای دانشگاهی در این جشنواره و ارتباط پایدار و ساختارمند با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برقرار کنیم و از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهیان برای ارتقای سطح جشنوارهها بهره ببریم.
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا تصریح کرد: در حوزه دانشآموزی نیز به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم تا همافزایی بیشتری شکل بگیرد. تشکیل کارگروههای مشترک میان کارشناسان بنیاد و مجموعههای دانشآموزی میتواند زمینه اجرای برنامههای گستردهتر فرهنگی را در سطح ملی فراهم کند. ما معتقدیم اگر دانشآموزان و دانشجویان در این جریان فرهنگی حضور فعال داشته باشند، آینده جشنوارهها پرثمرتر خواهد بود.
فلاح لاله زاری ادامه داد: نیازهای جدید نسل دانشگاهی و دانشآموزی باید محور طراحی جشنوارهها و برنامههای آینده قرار گیرد. به همین دلیل برنامهریزی کردهایم که بخشهای آموزشی، هنری و پژوهشی متناسب با دغدغههای جوانان طراحی و اجرا شود. هدف ما این است که جشنوارهها به محلی برای نقشآفرینی مستقیم و مؤثر نسل جوان در عرصه فرهنگ رضوی تبدیل شوند.
وی اضافه کرد: تجربههای گذشته به ما نشان داده است همکاری با نهادهایی، چون جهاد دانشگاهی و اتحادیههای دانشآموزی میتواند بر غنای جشنوارهها بیفزاید. ما آمادگی داریم که با تکیه بر این همکاریها، جشنوارههای امام رضا (ع) را به بستری پویا برای گسترش فرهنگ و سیره رضوی در سراسر کشور تبدیل کنیم.