آیین بزرگداشت میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) امروز در مسجد دارالاحسان مهاباد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، مراسم جشن وحدت امروز در مسجد جامع دارالاحسان مهاباد با حضور پرشور مردم برگزار شد.
در این آیین معنوی، شرکتکنندگان با مولودیخوانی، دفنوازی و صلوات بر پیامبر رحمت، میلاد حضرت ختمی مرتبت (ص) را گرامی داشتند.
همچنین در طول هفته وحدت، برنامههای جشن، مولودیخوانی و دفنوازی در مساجد مختلف شهرستان مهاباد برگزار میشود و مردم با حضور پرشور خود این ایام را پاس میدارند.