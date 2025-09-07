بندر امام خمینی در پنج ماهه نخست سال جاری، با ثبت افزایش ۸ درصدی در عملیات تخلیه و بارگیری انواع کالا، از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی این بندر استراتژیک، با تصدی ۷۳ درصد از جابجایی کالاهای اساسی کشور، نقش محوری خود را در تأمین نیازهای راهبردی ایران بیش از پیش تثبیت کرده است.

در این بازه زمانی، مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انواع کالا شامل کالاهای اساسی، معدنی و شیمیایی، فلزات، چوب و تخته، ماشین‌آلات و مواد نفتی در این بندر با ۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن گذشت. این آمار نشان‌دهنده افزایش پویایی و ظرفیت بالای این بندر در تسهیل مبادلات تجاری کشور است.

بندر امام خمینی با تصدی ۷۳ درصد از جابجایی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، نقش محوری و بی‌بدیل خود را در تأمین امنیت غذایی و نیازهای راهبردی ایران به اثبات رسانده است. این سهم قابل توجه، نشان‌دهنده توانایی و آمادگی این بندر برای مقابله با چالش‌ها و تضمین پایداری زنجیره تأمین کالاهای حیاتی کشور است.

افزایش مستمر عملیات و نقش کلیدی بندر امام خمینی در جابجایی کالاهای اساسی، این بندر را به یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین مراکز لجستیکی و تجاری کشور تبدیل کرده است. این موفقیت‌ها، حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات این بندر حیاتی است.