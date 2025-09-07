سفیر چین در تهران درباره اقدام غیرقانونی اروپا در فعالسازی مکانیزم ماشه گفت: چین از تعهد ایران برای تولید نکردن سلاح هسته‌ای و همزمان از حق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای استقبال می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفیر چین در تهران در کنفرانس خبری گفت: خیلی از رییس جمهور ایران قدردانی میکنیم، چون ایشان به ابتکار آقای شی جین پینگ را اعلام کردند و در دیدار دو جانبه هم بر حمایت ایران ابتکار حکمرانی جهانی استقبال کردند. ابتکار حکمرانی جهانی شامل اصول و روش‌ها و راه‌هایی می شود که منجر به بهبود حکمرانی جهانی می شود. چند جانبه گرایی راه اساسی است. انرژی حکمرانی بین المللی ناشی از اجرا است و نیاز به نتایج داریم و موارد اصلی مورد دغدغه را باید حل و فصل کنیم.

وی در ادامه افزود: ابتکار حکمرانی جهانی مسئولیت پذیری چین را نشان می‌دهد. این ابتکار توسعه امنیت فرهنگ حکمرانی در جهانی که دچار تغییرات و اشفتگی است را ارایه می دهد و نشان می دهد که چین همچنان در سمت درست تاریخ ایستاده است.

ژونگ پی وو درباره اقدام غیرقانونی اروپا در فعالسازی مکانیزم ماشه گفت: چین از تعهد ایران برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای استقبال می کند و همزمان از حق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای استقبال می‌کند. طرف چینی اصرار دارد که از طریق صلح امیز مناقشات حل شوند؛ و پکن با تحریم‌های غیرقانونی به طور کامل مخالف است. خروج یکجانبه آمریکا از برجام و حمله به تاسیسات هسته‌ای هم موجب افزایش تنش و هم موجب به بن بست رسیدن پرونده شده است.

وی در ادامه افزود: به عنوان عضو دائمی شورای امنیت طرف چینی همچنان مواضع عادلانه‌ای دارد و تاکید بر حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران دارد و به دنبال ایفای یک نقش سازنده است.

طرف چینی اصرار دارد از طریق سیاسی و دیپلماتیک موضوع ایران را حل کند در حال حاضر هر اقدامی که در شورای امنیت انجام شود باید مسیر تعامل را تقویت کند و نه انکه تنش‌ها را افزایش دهد. اقدامات نظامی نمی‌تواند موضوع هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. طرف چینی به مواضع عادلانه خود پایبند است و بر احیای مذاکرات تاکید دارد.

توضیحاتی درباره فرایند ویزا

در طول جنگ خدمات ویزا بسته بود. بعد از جنگ خدمات کنسولی از جمله ویزا احیا شد. در چند روز بعد از از سرگیری اعطای ویزا، حجم انبوهی از درخواست‌ها به ما رسید. سفارت به وضعیت فعلی اهمیت می‌دهد و همه کارشناسان سفارت علاوه بر کسنولی به صورت شبانه روزی برای صدور ویزا تلاش میکنند و اضافه کاری انجام می‌دهند. ترجیح می‌دهیم تا بیشتر کار کنیم، اما شهروندان ایرانی کمتر در صف بایستند. گاهی اوقات حتی غذا نمیخوریم تا خدمات با سرعت بالاتری انجام شود.

حتی برای برخی از اقشار مثل دانشجویان به صورت اضطراری ویزا صادر کردیم تا ان‌ها از کلاس‌های درس جا نمانند.

مقابله با یکجانبه گرایی یکی از خصوصیات مهم سازمان شانگهای است. در این دوره از نشست سازمان شانگهای دولت‌ها مخالفتشان را با یکجانبه گرایی اعلام کردند.