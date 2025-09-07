به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در نشست ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعه‌نشلجی‌ها گفت: برنامه‌های تمام کمیته‌ها باید با محوریت تسهیل در خدمات‌رسانی به زائران و با در نظر گرفتن مسائل انتظامی، بهداشتی، امنیتی و سایر جوانب مرتبط اجرا شوند.

مجتبی راعی هر چه باشکوه‌تر مراسم قالیشویان را در شناخت امامزاده علی بن محمد باقر (ع) موثر دانست و افزود: مسئولان باید با نگاه تخصصی اقدامات لازم ویژه مردم و زائران در این مراسم سنتی مذهبی را انجام بدهندو از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

آیین سنتی مذهبی قالیشویان فین و جمعه نشلجی‌ها هر سال در دو جمعه دوم و سوم مهر برگزار می‌شود.

این مراسم تنها آیین مذهبی اسلامی است که به تقویم خورشیدی محاسبه می‌شود و در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.

امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) در قرن دوم هجری قمری برای ترویج اسلام به کاشان اعزام شد و پس از سه سال ارشاد مردم، به دست مزدوران حکومت اموی به شهادت رسید.

در نشست ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعه‌نشلجی‌ها احمدرضا طحانی بخشدار نیاسر، به‌عنوان جانشین رئیس ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعه نشلجی‌ها، عهده دار مسئولیت هماهنگی بین کمیته‌ها شد.