۱۰ کمیته تخصصی برای ساماندهی آیین قالیشویان در کاشان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در نشست ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعهنشلجیها گفت: برنامههای تمام کمیتهها باید با محوریت تسهیل در خدماترسانی به زائران و با در نظر گرفتن مسائل انتظامی، بهداشتی، امنیتی و سایر جوانب مرتبط اجرا شوند.
مجتبی راعی هر چه باشکوهتر مراسم قالیشویان را در شناخت امامزاده علی بن محمد باقر (ع) موثر دانست و افزود: مسئولان باید با نگاه تخصصی اقدامات لازم ویژه مردم و زائران در این مراسم سنتی مذهبی را انجام بدهندو از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
آیین سنتی مذهبی قالیشویان فین و جمعه نشلجیها هر سال در دو جمعه دوم و سوم مهر برگزار میشود.
این مراسم تنها آیین مذهبی اسلامی است که به تقویم خورشیدی محاسبه میشود و در دسامبر ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت رسیده است.
امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) در قرن دوم هجری قمری برای ترویج اسلام به کاشان اعزام شد و پس از سه سال ارشاد مردم، به دست مزدوران حکومت اموی به شهادت رسید.
در نشست ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعهنشلجیها احمدرضا طحانی بخشدار نیاسر، بهعنوان جانشین رئیس ستاد برگزاری مراسم قالیشویان و جمعه نشلجیها، عهده دار مسئولیت هماهنگی بین کمیتهها شد.