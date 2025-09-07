شبکه تهران به مناسبت هفته وحدت، با پخش مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی تلاش دارد پیام وحدت، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران با هدف ترویج فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی و تقویت همبستگی میان مسلمانان، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و موضوع‌محور را برای پخش در این ایام در نظر گرفته است. این ویژه‌برنامه‌ها با محوریت معرفی اقدامات وحدت‌آفرین نظام اسلامی، تبیین سیره پیامبر اکرم (ص)، و انعکاس شادی و نشاط اجتماعی در قالب‌های مختلف پخش می شود.

برنامه «تهران ۲۰» با گفت‌و‌گو‌های حضوری و تلفنی با مسئولان و کارشناسان با محوریت فعالیت‌های خیرخواهانه مساجد، حمایت از خانواده، پیام‌های صلح و افشای توطئه‌های دشمنان اسلام، پخش می شود.

برنامه «در شهر»، با پخش گزارش‌های میدانی از رویداد‌ها و جشن‌های هفته وحدت و گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان اجلاس سراسری «۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اسلام (ص)» با مخاطبان این شبکه همراه است.

برنامه «تا نیایش»، با پرداختن به ابعاد اخلاقی و رفتاری پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان الگوی کامل مسلمانان همراه با وله‌های متناسب با موضوع پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه قرار با دکور عیدانه با شعار «در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت» با حضور کارشناسان تقریب مذاهب و موضوع وحدت شیعه و سنی، پخش خواهد شد.

برنامه «سلام تهران»، با هدف تقویت ارتباط میان پیروان مذاهب اسلامی با حضور کارشناسان، اجرای زنده موسیقی و نماهنگ‌های مرتبط با هفته وحدت پخش می‌شود.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، در روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه ۱۷ تا ۱۹ شهریور با حضور میهمانان فرهنگی و هنری، آیتم‌های جذاب، موسیقی‌های محلی و سنتی، پخش می شود.

برنامه پرنشاط «شب‌نشینی»، با حضور هنرمندان، ورزشکاران و خوانندگان، با هدف ترویج نشاط اجتماعی در ایام وحدت پخش می‌شود.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» در روز میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) با حضور گروه‌های سرود و پویانمایی های شاد پخش می‌شود.

هچنین برنامه «تهرانشاط»، در روز میلاد با آیتم‌های فرهنگی، هنری و موسیقی سنتی پخش می‌شود.