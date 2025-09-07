به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار اسماعیل یکتائی نویسنده و آزاده هشت سال دفاع مقدس با بیان خاطراتی از مقاومت رزمندگان در برابر ارتش بعثی، گفت: شهیدان با شجاعت و ایمان، دشمن را زمین‌گیر کردند و برای حفاظت از کشور جان خود را فدا کردند.

وی افزود: شهدای این سرزمین تاریخ زنده ملت ایران هستند و نسل امروز وظیفه دارد پیام آنان را به فرزندان و نوه‌های خود منتقل کند.

سردار حاج اسماعیل یکتائی تأکید کرد: شهدای والامقام درویشانبر نمونه‌ای از شجاعت، ایثار و وفاداری به دین و وطن هستند، آنان با جانفشانی خود، امنیت، آرامش و آزادی را برای مردم تضمین کردند و نشان دادند که ایمان بر هر قدرت مادی غلبه دارد.