رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از افزایش کیفیت آموزش در رشتههای ریاضی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در نشست خبری گفت:طبق بررسیهای انجام شده، دانش آموزان پایه ۱۱ در رشته ریاضی سال گذشته ۰.۲۵ افزایش نمره داشتند.
زارعی افزود: این افزایش نشاندهنده بالا رفتن کیفیت آموزش در رشتههای ریاضی است.
رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان پایه ۱۱ سال گذشته در مجموع سه رشته حدود ۰/۱۶ کاهش نمره و در مجموع رشتههای نظری ۰/۲۱ کاهش نمره داشتند.
کاهش محسوس میانگین نمرات آزمون خرداد به تفکیک استانها نسبت به سال قبل .....
خبر در حال تکمیل شدن است.....