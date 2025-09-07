به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در نشست خبری گفت:طبق بررسی‌های انجام شده، دانش آموزان پایه ۱۱ در رشته ریاضی سال گذشته ۰.۲۵ افزایش نمره داشتند.

زارعی افزود: این افزایش نشاندهنده بالا رفتن کیفیت آموزش در رشته‌های ریاضی است.

رئیس مرکز ارزشیابی تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان پایه ۱۱ سال گذشته در مجموع سه رشته حدود ۰/۱۶ کاهش نمره و در مجموع رشته‌های نظری ۰/۲۱ کاهش نمره داشتند.

کاهش محسوس میانگین نمرات آزمون خرداد به تفکیک استان‌ها نسبت به سال قبل .....





خبر در حال تکمیل شدن است.....