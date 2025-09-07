به مناسبت هفته تعاون، بیستمین آئین تجلیل از تعاونی‌های برتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مسئولان و تعاون گران استان، مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر استان خوزستان برگزار شد.

استاندار خوزستان در این مراسم با اشاره به اینکه برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر استان نیاز به تعاون و همکاری داریم، گفت: فرهنگ کار جمعی و تعاون باید در استان فراگیر‌تر شود و در جهت ایجاد اشتغال و حل دیگر مشکلات خوزستان تلاش و کوشش کنیم.

سید محمد رضا موالی زاده با بیان اینکه پنج درصد تعاونی‌های کشور در استان خوزستان وجود دارد، ادامه داد: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده رشد اشتغال در سال گذشته در خوزستان خوب بوده است و در استان به دنبال ایجاد تعاونی تامین سرمایه هستیم که با همکاری اتاق تعاون و مجموعه شرکت‌های تعاونی در استان، این موضوع در حال پیگیری است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در این مراسم گفت: برای انتخاب تعاونی‌های برتر استان ۴۰۵ شرکت معرفی شده‌اند که از میان آنها ۱۰۵ شرکت به عنوان برتر انتخاب شدند.

مجتبی ظفری پور با اشاره به اینکه در خوزستان بیش از ۵ هزار تعاونی فعالیت دارند، تاکید کرد: در سال جاری دو شرکت تعاونی استان خوزستان به عنوان تعاونی‌های ملی برتر انتخاب شدند.

وی اظهار کرد: همچنین در سال گذشته مشکلات ۷۰۰ تعاونی با پیگیری‌های انجام شده برطرف شده است.

در این مراسم از تعاونی‌های برتر استان خوزستان تجلیل شد.