شبنم یاری تکواندوکار توانمند کرمانشاهی، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی تکواندو ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران در چهارمین اردوی آمادهسازی این تیم حضور دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این مرحله از اردو که با هدف آمادگی برای شرکت در بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان برگزار میشود.
این اردو از روز جمعه ۱۴ شهریور آغاز شده و تا ۲۷ شهریورماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ادامه خواهد یافت.
گفتنی است بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.