مستند «جمعه سیاه»، امروز ساعت ۱۹، از شبکه مستند پخش میشود. پویانمایی «ماجراهای لیکو»، هم وارد مرحله تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «جمعه سیاه»، به روایت حوادث صبح خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله تهران میپردازد.
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۵، بازپخش می شود.
مجموعه پویانمایی «ماجراهای لیکو» به همت مرکز صبا و به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین مظلوم وارد مرحله تولید شد.
این مجموعه در قالب ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقهای، با محوریت مفاهیم اتحاد، همبستگی و تفکر جمعی و با هدف ترویج فرهنگ وحدت، همدلی و تأثیر اتحاد در پیشرفت و تعالی جوامع، برای گروه سنی کودک تولید میشود.
روایت داستان در یک بندر شکل میگیرد و در سه بخش اصلی دنبال میشود. در بخش نخست، شخصیت منفی داستان با تلاش برای ایجاد تفرقه و خرابکاری، فضای بندر را دچار بیثباتی میکند. در بخش دوم، اقدامات مخرب او ادامه مییابد، اما در نهایت، در سومین بخش و با درایت و شجاعت شخصیتهای مثبت داستان، تفرقه به فرصتی برای رشد و همدلی تبدیل میشود.
«ماجراهای لیکو» با استفاده از داستانپردازی جذاب، شخصیتپردازی پویا و فضای کودکپسند، تلاش دارد مفاهیمی، چون تعاون، احترام متقابل و مقابله با تفرقه را به شیوهای غیرمستقیم و آموزنده به مخاطبان کودک منتقل کند.