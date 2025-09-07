به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «جمعه سیاه»، به روایت حوادث صبح خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله تهران می‌پردازد.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۵، بازپخش می شود.

مجموعه پویانمایی «ماجرا‌های لیکو» به همت مرکز صبا و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین مظلوم وارد مرحله تولید شد.

این مجموعه در قالب ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقه‌ای، با محوریت مفاهیم اتحاد، همبستگی و تفکر جمعی و با هدف ترویج فرهنگ وحدت، همدلی و تأثیر اتحاد در پیشرفت و تعالی جوامع، برای گروه سنی کودک تولید می‌شود.

روایت داستان در یک بندر شکل می‌گیرد و در سه بخش اصلی دنبال می‌شود. در بخش نخست، شخصیت منفی داستان با تلاش برای ایجاد تفرقه و خرابکاری، فضای بندر را دچار بی‌ثباتی می‌کند. در بخش دوم، اقدامات مخرب او ادامه می‌یابد، اما در نهایت، در سومین بخش و با درایت و شجاعت شخصیت‌های مثبت داستان، تفرقه به فرصتی برای رشد و همدلی تبدیل می‌شود.

«ماجرا‌های لیکو» با استفاده از داستان‌پردازی جذاب، شخصیت‌پردازی پویا و فضای کودک‌پسند، تلاش دارد مفاهیمی، چون تعاون، احترام متقابل و مقابله با تفرقه را به شیوه‌ای غیرمستقیم و آموزنده به مخاطبان کودک منتقل کند.