

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهریز گفت: در یک سال گذشته، ۱۴ پروژه مرمتی و مشارکتی با همکاری شهرداری مهریز، هیئت امنا، اوقاف و سایر نهاد‌ها به اتمام رسیده است.

قانعی افزود: از این میان، حدود ۲ میلیارد تومان از اعتبارات اداره میراث فرهنگی و ۵ میلیارد تومان از طریق مشارکت این نهاد‌ها و بخش خصوصی تأمین شده و مجموعاً ۷ میلیارد تومان برای مرمت، بازسازی و احیای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی همچنین افزود: در سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰ پروژه مرمتی جدید با اعتبارات اداره میراث فرهنگی آغاز شود. این پروژه‌ها از ابتدای مرمت سال جاری تا سال آینده در دستور کار قرار خواهند گرفت و تلاش داریم با بهره‌گیری از توان محلی و مشارکت نهادها، روند مرمت و بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان با کیفیت و سرعت مناسبی انجام شود.