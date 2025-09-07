به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، عباس رخشانی مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: برداشت خرما از نخلستان‌های بم شروع شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و پیش بینی می‌کنیم امسال ۲۳۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های شهر بم برداشت شود.

وی افزود: بهترین مرغوبترین خرمای جهان در بم در شرق استان کرمان تولید می‌شود وبیش از ۱۰ هزار کشاورز کار برداشت خرما از نخلستان‌های شهر بم شروع کرده‌اند.

وی گفت: رقم رطب مضافتی از بی نظیرترین ارقام خرما در جهان است وخرما معروف بم به ۵۳ کشور دنیا صادر می‌شود و در سال گذشته ۲۶ هزار تن صادرات خرما ازبم به کشور‌های جهان داشتیم.