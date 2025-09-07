پخش زنده
برداشت خرما از نخلستانهایِ شهرستان بم آغاز شده و رطب مضافتی یکی از ارقام مرغوب این شهرستان است که به بیش از ۵۰ کشور صادر می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: برداشت خرما از نخلستانهای بم شروع شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و پیش بینی میکنیم امسال ۲۳۰ هزار تن خرما از نخلستانهای شهر بم برداشت شود.
عباس رخشانی افزود: مرغوبترین خرمای جهان در بم در شرق کرمان تولید میشود وبیش از ۱۰ هزار کشاورز کار برداشت خرما از نخلستانهای شهر بم شروع کردهاند.
وی گفت: رقم رطب مضافتی از بی نظیرترین ارقام خرما در جهان است وخرما معروف بم به ۵۳ کشور صادر میشود و پارسال ۲۶ هزار تن خرما ازبم به کشورهای جهان صادر شد.