برداشت خرما از نخلستانهایِ شهرستان بم آغاز شده و رطب مضافتی یکی از ارقام مرغوب این شهرستان است که به بیش از ۵۰ کشور صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: برداشت خرما از نخلستان‌های بم شروع شده و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد و پیش بینی می‌کنیم امسال ۲۳۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های شهر بم برداشت شود.

عباس رخشانی افزود: مرغوبترین خرمای جهان در بم در شرق کرمان تولید می‌شود وبیش از ۱۰ هزار کشاورز کار برداشت خرما از نخلستان‌های شهر بم شروع کرده‌اند.

وی گفت: رقم رطب مضافتی از بی نظیرترین ارقام خرما در جهان است وخرما معروف بم به ۵۳ کشور صادر می‌شود و پارسال ۲۶ هزار تن خرما ازبم به کشور‌های جهان صادر شد.