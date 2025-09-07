



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با اشاره به اجرای چند عملیات آبخیزداری در این شهرستان گفت: عملیات ساخت بند خاکی روستای گلچهران بخش اشترینان و بند سنگی ملاتی روستاهای زرشکه، دهنو مقدسی و کریم‌آباد بخش مرکزی به پایان رسیده است.

یحیی کریمی افزود: همچنین عملیات آبخیزداری در چهار حوزه ی شهرستان بروجرد با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان شامل حوزه‌های آبخیز گیجالی، آقایی، کرکیخان و دهگاه اجرا خواهد شد.