اجرای عملیات آبخیزداری در بروجرد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد از اجرای عملیات آبخیزداری در چهار حوزه ی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد با اشاره به اجرای چند عملیات آبخیزداری در این شهرستان گفت: عملیات ساخت بند خاکی روستای گلچهران بخش اشترینان و بند سنگی ملاتی روستاهای زرشکه، دهنو مقدسی و کریمآباد بخش مرکزی به پایان رسیده است.
یحیی کریمی افزود: همچنین عملیات آبخیزداری در چهار حوزه ی شهرستان بروجرد با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان شامل حوزههای آبخیز گیجالی، آقایی، کرکیخان و دهگاه اجرا خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد گفت:حفظ و احیای منابع طبیعی ، توسعه فضای سبز ، مشارکت در پیشرفت و آبادانی و اشتغال جوامع محلی از مزایای اجرای طرحهای آبخیزداری است.