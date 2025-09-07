پخش زنده
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فعلاً منوط به اصلاح قانون است و اجرای آن تنها پس از ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح ممکن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار تیمور حسینی، امروز در جمع خبرنگاران درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس بهعنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که بهصورت رسمی ابلاغ میشود.
وی افزود: در حال حاضر، تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشارهای به بانوان نشده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر قوانین موجود ادامه داد: ما منتظر اعلام رسمی تغییر در این زمینه هستیم، اما برای اجرایی شدن صدور گواهینامه برای بانوان، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذیصلاح صادر شود.