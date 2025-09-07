به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی معصومی گرجی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی مازندران از تولید نخستین «میکروتئاتر» این استان با موضوع عاشورا خبر داد و گفت: هدف ما در حوزه هنری، کشف و بازنمایی آئین‌ها و ارزش‌های بومی و علوی مازندران در قالب هنر‌های خلاق است.

وی با بیان اینکه مازندران سرزمین آدین‌ها، سنت‌ها و فرهنگ پهلوانی است، افزود: تمام تلاش ما در حوزه هنری این است که با پژوهش و تحقیق، ارزش‌های بومی استان را احصا کرده و با زبان هنر به جامعه معرفی کنیم تا هویت ایرانی ـ اسلامی و سبک زندگی علوی و پهلوانی مردم مازندران فراموش نشود.

معصومی گرجی ادامه داد: در این مسیر، واحد نمایش حوزه هنری با پیگیری‌های «سید علی ساداتی» و همکاری «رجبعلی فلاح» کارگردان خلاق مازندرانی، موفق به تولید یک اثر نو با عنوان «آخرین راوی» شده است. این نمایش در قالب میکروتئاتر و با بهره‌گیری از تلفیق عروسک‌گردانی، انیمیشن، تعزیه، نقالی و موسیقی محلی تولید شده و محتوای آن به رشادت‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در واقعه عاشورا می‌پردازد.

وی با تأکید بر اینکه این اثر هم‌زمان رویکردی بومی و ملی دارد، بیان کرد: در تولید این کار تلاش شده است از زبان فارسی و گویش محلی مازندرانی به صورت توأمان بهره گرفته شود و موسیقی بومی مازندران نیز در آن نقش پررنگی داشته باشد. به همین دلیل انتظار داریم که برای همه گروه‌های سنی جذابیت داشته باشد.

رئیس حوزه هنری مازندران خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که در استان مازندران چنین گونه‌ای از تئاتر به تولید می‌رسد و امیدواریم اجرای عمومی آن در استان، تهران و در سطح کشور فرصتی باشد برای معرفی بهتر هنر‌های نمایشی خلاق و ارزش‌های عاشورایی.