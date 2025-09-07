به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این مرکز درمانی با زیربنای ۹۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع که توسط خیّر نیک‌اندیش «حسن قندهاری» اهدا شده است، به بهره‌برداری رسید.

این مرکز تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت‌آباد قرار دارد و وظیفه ارائه خدمات بهداشتی به ۳۸۱ خانوار و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت را بر عهده خواهد داشت.

در این مراسم که با حضور دهیار، اعضای شورای اسلامی روستا، رئیس مرکز بهداشت شماره ۲ مشهد و جمعی از مسئولان و مردم منطقه برگزار شد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مشارکت مردم در برنامه‌های سلامت علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی نظام سلامت، موجب تقویت حس تعلق، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی بیشتر آنان در حوزه سلامت می‌شود.

دکتر مهدی قلیان اول با تأکید بر اهمیت نقش خیّرین در توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت، همکاری شورای روستا و مردم با بهورزان در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور را بسیار مهم و موثر خواند.

وی از فعالیت برخی گروه‌های مخالف واکسیناسیون انتقاد کرد و گفت: دستاورد‌های تأسیس خانه‌های بهداشت و خدمات بهورزان طی چهار دهه گذشته به‌ویژه در حوزه واکسیناسیون و مراقبت از مادران و کودکان، امروز نقطه تمایز ما با بسیاری از کشور‌های همسایه است که همچنان با بیماری‌های عفونی ساده درگیر هستند.

در پایان این مراسم از خیّر نیک‌اندیش، آقای حسن قندهاری، با اهدای گل و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.