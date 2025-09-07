به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاج عبدالعظیم پرورزاده پدر شهید والامقام محمد پرورزاده و همسرشهیده گرانقدر ناهید بوالعلی پس از سال‌ها تحمل فراق به عزیزان شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی افزود: محمد پرورزاده متولد ۱۳۵۷ و ناهید بوالعلی متولد ۱۳۳۷ فرزند و همسر این پدر گرانقدر در اثر حملات توپخانه‌ای رژیم بعث عراق به شهر دزفول در یکم آذر ماه ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.

پیکر پاک مرحوم حاج حاج عبدالعظیم پرورزاده روز گذشته با حضور قشر‌های مختلف مردم در شهرستان دزفول تشییع و به خاک سپرده شد.