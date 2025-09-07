پخش زنده
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان از آغاز اجرای طرح ویژه نظارت بازگشایی مدارس از ۱۵شهریور تا ۱۵مهرماه ۱۴۰۴در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری اظهار کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور و با هدف نظارت بر قیمت، تامین، توزیع و ارائه به موقع کالا و خدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس اجرا میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری دستگاههای مرتبط و سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد، افزود: در این مدت گشتهای مشترک بازرسی برگزار و پروندههای متخلفان به صورت ویژه رسیدگی میشود. همچنین رعایت سود قانونی در خردهفروشی و عمدهفروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس شامل لوازمالتحریر، کیف، کفش و روپوش دانشآموزان به طور ویژه تحت نظارت قرار دارد.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت خوزستان به نظارت بر نرخهای مصوب دفترچههای دانشآموزی، خدمات سرویس ایاب و ذهاب و نحوه عملکرد مدارس غیردولتی در دریافت شهریه اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوعات نیز جزو محورهای اصلی بازرسیها خواهند بود.
جباری بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور، امتناع از عرضه کالا یا سایر تخلفات اقتصادی میتوانند از طریق تماس با شماره ۱۲۴ یا مراجعه حضوری، مراتب شکایت خود را اعلام کنند.