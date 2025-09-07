شبکه‌های قرآن و معارف سیما، به مناسبت هفته وحدت پویش ملی قرار فتح را در مساجد سراسر کشور برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش «قرار فتح» به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و به نیت پیروزی نهایی حق بر باطل و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج)، در هفته وحدت برگزار می‌شود.

این پویش با هم افزایی معنوی و انسجام ملی در تلاوت دسته جمعی سوره مبارکه فتح، در سه محور حفظ، قرائت، تفسیر و تدبر در آیات سوره مبارکه و در قالب محافل قرآنی در مساجد کل کشور برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به مسئول یا امام جماعت هر مسجد، برای شرکت در این پویش از طریق تارنمای شبکه قرآن و معارف سیما به نشانی qurantv.ir/qararefath اقدام کنند.