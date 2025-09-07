به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسعود بخشی با اشاره به اجرای عملیات احداث پارکینگ عمومی خیابان امام خمینی (ره) قم گفت: این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های شهری در سال‌های اخیر، نقشی کلیدی در کاهش معضل کمبود فضای پارک در مرکز شهر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه خیابان امام خمینی (ره) به دلیل موقعیت ویژه‌اش و مجاورت با مراکز تجاری و مذهبی، همواره با حجم بالای ترافیک و کمبود شدید پارکینگ روبه‌رو بوده است، گفت: با بهره‌برداری از این مجموعه با ظرفیت ۳۴۸ خودرو، نه تنها از فشار ترافیکی کاسته می‌شود، بلکه به علت ساماندهی و گا‌ها حذف پارک‌های حاشیه‌ای نظم و آرامش بیشتری در رفت‌وآمد شهروندان و زائران ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد: این پارکینگ در حال ساخت با ظرفیت استاندارد و طراحی مدرن، گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود

به گفته وی، سازمان توسعه و عمران شهرداری قم، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسد.