مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از پایان عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاههای اول، سوم، پنجم، ششم، هفتم، نهم و دهم این مجتمع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلام عباس حسینی گفت: این تعمیرات با اجرای اقدامهای کلیدی و ایدههای نوین ازسوی متخصصان و کارکنان، بدون تأخیر و حتی جلوتر از برنامه زمانبندی پیش رفته است.
وی افزود: این مجتمع بهعنوان بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی کشور، با بهرهگیری از توان متخصصان داخلی و فناوریهای نوین، موفق شد ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز از سکوهای دریایی دریافت و بیش از ۱۹۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق کند؛ عملکردی که رکورد تاریخی تحویل روزانه ۶۱۰ میلیون مترمکعب گاز در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ را نیز رقم زد.
حسینی گفت: اجرای تعمیرات اساسی، نهتنها از توقفهای ناخواسته واحدها جلوگیری میکند، بلکه سبب افزایش قابلیت اطمینان فرآیندها و کاهش خطرهای ایمنی میشود؛ امری که در شرایط حساس زمستان و افزایش تقاضای گاز اهمیت ویژهای دارد. همکاری گسترده با بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و دانشبنیان در تأمین قطعات و تجهیزات، سبب شده است این برنامهها بدون وقفه و با کیفیت بالا پیش روند و وابستگی به واردات به حداقل برسد.
وی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی در یک سال گذشته از فعالیت دولت چهاردهم توانست حدود ۲۳۰ میلیارد مترمکعب خوراک از سکوهای دریایی دریافت کند و حدود ۱۹۹ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری و بیش از ۷ میلیون تن خوراک را به پتروشیمیهای پارس، بوشهر، پتروپالایش کنگان تحویل دهد، بهطوری که به پشتوانه تلاش و دانش متخصصان و کارکنان پالایشگاههای پارس جنوبی شاهد افزایش حدود ۹ میلیارد مترمکعبی تزریق گاز طبیعی به شبکه سراسری در یک سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ و ثبت رکورد تحویل نزدیک به ۶۱۰ میلیون مترمکعب گاز در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به شبکه سراسری بودیم.
حسینی گفت: حجم تولید در پالایشگاههای سیزدهگانه مجتمع گاز پارس جنوبی هماکنون به روزانه ۶۰۰ تا ۶۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی رسیده است، از این رو از زمان تأسیس مجتمع، یعنی در ۲۷ سال گذشته (۱۳۷۷) بیش از ۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاههای پارس جنوبی شیرینسازی و به خطوط سراسری تزریق شده است که حکایت از نقش کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی در تأمین گاز مورد نیاز کشور بهویژه در ماههای سرد سال دارد.
وی افزود: تولیدات این مجتمع بیشتر شامل گاز طبیعی، میعانات گازی و محصولات مرتبط است و تأثیر قابلتوجهی بر بخشهای مختلف اقتصادی دارد. گاز طبیعی تولیدشده در مجتمع، بخش عمدهای از نیازهای انرژی داخل کشور را تأمین میکند و سبب کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دیگر و واردات انرژی میشود. تولید گاز و میعانات گازی پایهای برای رشد صنایع پتروشیمی و صنایع پاییندستی مرتبط است و سبب ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه منطقهای میشود. میعانات گازی و دیگر محصولات مجتمع به بازارهای جهانی صادر میشوند که به بهبود تراز تجاری و تقویت اقتصاد ملی کمک میکند.