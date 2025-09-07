به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اعلام دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به دلیل آماده نبودن شرایط لازم برای عرضه سیمان و کلینکر در رینگ صادراتی و عدم تکمیل فرآیند دریافت کد بورسی توسط برخی خریداران صادراتی، تاریخ قبلی (اول مرداد ۱۴۰۴) به مدت یک ماه تمدید شد.

بر اساساعلام سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان سیمان و کلینکر خاکستری تا اول شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند برای انجام امور گمرکی، تأییدیه خرید از رینگ صادراتی بورس کالا را ارائه کنند.

این تغییر بر اساس بند ۲ صورتجلسه کارگروه مدیریت بازار کالای پایه و نامه شماره ۵۲۸۸۴۶۱ مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ دفتر صنایع معدنی اعمال شده است.