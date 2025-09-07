پخش زنده
اصفهان به زودی میزبان برگزاری نخستین جشنواره ملی سرمایه گذاری بازیهای رایانهای مقاومت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در حوزه مقاومت در جلسه هماهنگی برگزاری اولین جشنواره ملی سرمایه گذاری بازیهای رایانهای مقاومت گفت: این رویداد فرصتی برای شناسایی و حمایت از تیمهای خلاق، جذب سرمایهگذار و تولید بازیهایی با محوریت مقاومت و هویت ملی است.
محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۴ میلیارد تومان سرمایه جذب این جشنواره شده است، افزود: این جشنواره تنها پذیرای ایدهها و طرحهای نوآورانه برای بازیهای حوزه مقاومت نیست، بلکه پیشنهاد ساخت نسخههای جدید از بازیهای منتشر شده در حوزه مقاومت نیز در جشنواره مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: در این رویداد طرحهای برتر برگزیده بدون محدودیت امکان دریافت همزمان سرمایه از چند سرمایهگذار را خواهند داشت.
این رویداد ۲۶ شهریور به طور همزمان با رویداد «ایران جان» در استان اصفهان برگزار میشود.