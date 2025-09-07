به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، وام اشتغال سربازان وامی است که هر ساله به متقاضیان واجد شرایط به منظور رفع نیاز اعطا می‌شود. به طور کلی هدف وام سربازی که به سربازان مشغول خدمت یا سربازان بعد از دوره سربازی تعلق می‌گیرد. اما به گفته شهروند خبرنگار ما مدتی است که سایت اعطای تسهیلات وام به سربازان با مشکلاتی مواجه شده و سایت برای ثبت نام افراد جدید بسته شده و اجازه ثبت نام نمیدهد.

متن شهروند خبرنگار ما،

لطفا وام سربازی را پیگیری بفرمایید چون خیلی وقته که جلوی سایت برای ثبت نام افراد جدید بسته شده و اجازه ثبت نام نمیده.